Киев, 4 февраля, 2023, 10:18 — ИА Регнум. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

О замеченных на территории страны ракетах или беспилотниках информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 февраля, воздушная тревога также объявлялась на всей территории Украины. В украинских СМИ сообщали о взлете ракетоносителей на территории Белоруссии.