Валлетта, Мальта, 4 февраля, 2023, 10:14 — ИА Регнум. В Средиземном море недалеко от Мальты зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7. Об этом 4 февраля сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Berit Watkin Мальта

Эпицентр землетрясения находился в 106 км к югу от мальтийского города Биркиркары, население которого составляет около 21,6 тыс. человек.

Отмечается, что очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.