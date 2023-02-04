Жители Германии раскритиковали слова Зеленского об Украине
Берлин, 4 февраля 2023, 09:59 — REGNUM В Германии раскритиковали речь президента Украины Владимира Зеленского во время его видеообращения, в которой он заявил, что Киев говорит как участник Евросоюза. Об этом 4 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читателей немецкого издания Die Welt озадачило данное высказывание, некоторые пользователи усомнились в здравом уме украинского президента.
Один из читателей напомнил, что Украина не входит ни в НАТО, ни в ЕС.
Пользователи поинтересовались, что употребляет Зеленский, если несет не пойми что.
А один из читателей отметил, что в Зеленском вновь пробуждается клоун.
«Им место везде, кроме ЕС. Еще одна страна, которая десятилетиями будет просто бездонной ямой», — отметил один из пользователей.
Люди отметили также и ненасытность украинского президента.
«И снова он не может насытиться», — пишут они, отмечая, что Зеленский очень наглый, поэтому его стране не место в Евросоюзе.
Как передавало ИА REGNUM, журналист из ФРГ призвал не давать ложных надежд Украине на вступление в ЕС.