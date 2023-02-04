Берлин, 4 февраля, 2023, 09:59 — ИА Регнум. В Германии раскритиковали речь президента Украины Владимира Зеленского во время его видеообращения, в которой он заявил, что Киев говорит как участник Евросоюза. Об этом 4 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Читателей немецкого издания Die Welt озадачило данное высказывание, некоторые пользователи усомнились в здравом уме украинского президента.

Один из читателей напомнил, что Украина не входит ни в НАТО, ни в ЕС.

Пользователи поинтересовались, что употребляет Зеленский, если несет не пойми что.

А один из читателей отметил, что в Зеленском вновь пробуждается клоун.

«Им место везде, кроме ЕС. Еще одна страна, которая десятилетиями будет просто бездонной ямой», — отметил один из пользователей.

Люди отметили также и ненасытность украинского президента.

«И снова он не может насытиться», — пишут они, отмечая, что Зеленский очень наглый, поэтому его стране не место в Евросоюзе.

Как передавало ИА REGNUM, журналист из ФРГ призвал не давать ложных надежд Украине на вступление в ЕС.