В ДНР заявили, что запасы соли в Соледаре оцениваются в 13 млрд тонн
Донецк, 4 февраля 2023, 09:37 — REGNUM Запасы соли на месторождении в Соледаре в ДНР оцениваются в 13 млрд тонн, заявил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.
По его словам, производственные мощности «Артёмсоли» составляют 7 млн тонн соли в год добычи, запасы месторождения — 13 млрд тонн соли.
Хоценко добавил, что Соледар представляет собой крупнейшее месторождение в Евразии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что восстановить частную застройку в Соледаре и его окрестностях невозможно, поэтому город будет застраиваться многоэтажными домами.
Основной упор планируется делать на многоэтажную застройку. Он добавил, что восстановление Соледара будет идти на основе опыта Мариуполя.