Донецк, , 09:37 — REGNUM Запасы соли на месторождении в Соледаре в ДНР оцениваются в 13 млрд тонн, заявил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Отмытая соль Антон Афанасьев © ИА REGNUM

По его словам, производственные мощности «Артёмсоли» составляют 7 млн тонн соли в год добычи, запасы месторождения — 13 млрд тонн соли.

«За 130 лет добыто около 250 млн тонн, то есть запасов соли при таких объёмах добычи хватит более чем на тысячу с хвостиком лет», — цитирует его ТАСС.

Хоценко добавил, что Соледар представляет собой крупнейшее месторождение в Евразии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что восстановить частную застройку в Соледаре и его окрестностях невозможно, поэтому город будет застраиваться многоэтажными домами.

Основной упор планируется делать на многоэтажную застройку. Он добавил, что восстановление Соледара будет идти на основе опыта Мариуполя.