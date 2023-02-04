Донецк, 4 февраля, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Запасы соли на месторождении в Соледаре в ДНР оцениваются в 13 млрд тонн, заявил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Отмытая соль

По его словам, производственные мощности «Артёмсоли» составляют 7 млн тонн соли в год добычи, запасы месторождения — 13 млрд тонн соли.

«За 130 лет добыто около 250 млн тонн, то есть запасов соли при таких объёмах добычи хватит более чем на тысячу с хвостиком лет», — цитирует его ТАСС.

Хоценко добавил, что Соледар представляет собой крупнейшее месторождение в Евразии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что восстановить частную застройку в Соледаре и его окрестностях невозможно, поэтому город будет застраиваться многоэтажными домами.

Основной упор планируется делать на многоэтажную застройку. Он добавил, что восстановление Соледара будет идти на основе опыта Мариуполя.

Напомним, освобождение Соледара было завершено вечером 12 января.

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