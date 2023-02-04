В ДНР заявили, что запасы соли в Соледаре оцениваются в 13 млрд тонн
Донецк, 4 февраля, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Запасы соли на месторождении в Соледаре в ДНР оцениваются в 13 млрд тонн, заявил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.
По его словам, производственные мощности «Артёмсоли» составляют 7 млн тонн соли в год добычи, запасы месторождения — 13 млрд тонн соли.
Хоценко добавил, что Соледар представляет собой крупнейшее месторождение в Евразии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что восстановить частную застройку в Соледаре и его окрестностях невозможно, поэтому город будет застраиваться многоэтажными домами.
Основной упор планируется делать на многоэтажную застройку. Он добавил, что восстановление Соледара будет идти на основе опыта Мариуполя.
Напомним, освобождение Соледара было завершено вечером 12 января.
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