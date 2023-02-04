В Крыму заявили, что стоимость национализированных украинских активов составляет миллиарды рублей

Симферополь, , 09:24 — REGNUM Национализированные в Крыму активы украинских политиков и олигархов оцениваются в миллиарды рублей, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в список национализированного имущества попали крупные предприятия, в том числе туристической инфраструктуры.

При этом добропорядочным украинским владельцам имущества в Крыму не стоит опасаться за свои активы, добавил он.

«Тем, кто не замечен в провокационной деятельности в отношении России, бояться нечего», — сказал он РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, в Крыму было национализировано порядка 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре.

Под национализацию также попали Камыш-Бурунский железорудный комбинат и активы киевского футбольного клуба «Динамо».