В Крыму национализированные украинские активы оценили в миллиарды рублей
Симферополь, 4 февраля 2023, 09:24 — REGNUM Национализированные в Крыму активы украинских политиков и олигархов оцениваются в миллиарды рублей, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов.
По его словам, в список национализированного имущества попали крупные предприятия, в том числе туристической инфраструктуры.
При этом добропорядочным украинским владельцам имущества в Крыму не стоит опасаться за свои активы, добавил он.
Как передавало ИА REGNUM, в Крыму было национализировано порядка 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре.
Под национализацию также попали Камыш-Бурунский железорудный комбинат и активы киевского футбольного клуба «Динамо».