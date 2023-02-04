Москва, 4 февраля, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани приедет в Москву на следующей неделе, заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Да, приедет. Это будет мероприятие по линии Совбеза», — сказал он РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат уточнил, что Шамхани примет участие в многосторонней встрече по Афганистану на уровне глав советов безопасности ряда стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри заявил, что Россия считает логичным участие Ирана в новых контактах по урегулированию между Сирией и Турцией.

Он напомнил, что Россия, Турция и Иран являются членами астанинской «тройки», которая занимается сирийским урегулированием.