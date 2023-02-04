Белгородский губернатор Гладков объяснил бессрочность высокого уровня угрозы

Белгород, , 09:19 — REGNUM Введение бессрочного жёлтого (высокого) уровня террористической опасности в Белгородской области абсолютно оправдано в связи с продолжающимися атаками со стороны ВСУ. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил 4 февраля в своём телеграм-канале.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков Belregion.ru

Ночью украинские войска выпустили снаряды по Борисовскому району Белгородчины, пожар произошёл на промышленном предприятии в посёлке Борисовка. Сотрудники завода не пострадали, но предприятию причинён ущерб.

«Абсолютно очевидна необходимость продолжения введения «жёлтого» уровня террористической опасности. Поэтому с сегодняшнего дня он будет бессрочным», — подчеркнул Гладков.

Он добавил, что такая мера — вынужденная, власти будут снимать ограничения по мере улучшения обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, Белгородская область стала третьим и последним регионом ЦФО, граничащим с Украиной и объявившим бессрочный уровень высокой террористической угрозы. В соответствии с недавними поправками в регионах с жёлтым уровнем угрозы усилен контроль въезжающего транспорта, а также введён досмотр на предмет обнаружения оружия и взрывчатых веществ.

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