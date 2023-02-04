Замглавы МИД РФ Рябков: Вашингтону придется избавляться от синдрома вседозволенности

Москва, , 09:09 — REGNUM Комментируя 20-летнюю годовщину заседания Совета Безопасности ООН, в ходе которого США пытались обосновать планы по вторжению в Ирак, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон не должен надеяться на то, что память об инсценировке на этом заседании с «пробиркой Пауэлла» удастся похоронить. Об этом 4 февраля сообщает РИА Новости.

Колин Пауэлл Un.org

Рябков подчеркнул, что образ Колина Пауэлла, который показывал тогда пробирку с порошком якобы сибирской язвой, стал нарицательным как олицетворение лицемерия и убежденности США в собственной безнаказанности, в беспрекословном праве поучать весь остальной мир, применять силу в отношении слабого противника ради сохранения собственной глобальной гегемонии.

Дипломат добавил, что позже Пауэлл не скрывал, что вынужден был солгать, выполняя приказ.

Рябков заявил, что, в отличие от ситуации начала 2000-х годов, сейчас уже международный разбой не сойдёт США с рук.

«В стремительно меняющихся геополитических реалиях США ныне объективно не в состоянии прибегать всякий раз к силовому сценарию, когда им вздумается, без серьёзных для себя последствий», — заявил Рябков.

Дипломат отметил, что бегство из Афганистана очертило пределы военных возможностей Вашингтона, но не отвадило от старых замашек и повадок, разнузданной и агрессивной риторики, и свидетельство тому — вмешательство США на Украине в качестве стороны конфликта.

«Но перестраиваться на новые рельсы, избавляясь от синдрома вседозволенности, столь ярко проявившегося в скандале с пробиркой, американцам все-таки придётся», — заявил он.

Он также добавил, что США придётся считаться с Россией и Китаем, а также с другими крупными международными игроками, которые формируют более справедливый многосторонний миропорядок.

«Не стоит надеяться, что память о произошедшем 20 лет назад удастся похоронить в зыбучих песках новейшей истории», — в заключение сообщил Рябков.

Как передавало ИА REGNUM, Ирак начали бомбить в 2003 году, опираясь на действующего на тот момент госсекретаря Колина Пауэлла, который «очень ярко описывал ужасающие преступления иракского режима и допущенные им нарушения режима нераспространения оружия массового уничтожения». Позже выяснилось, что химического оружия у Ирака не было и что пробирка, которой потрясал Пауэлл, была обманом. Но государственность в Ираке была разрушена.