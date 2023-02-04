Белгород, , 09:00 — REGNUM Бессрочный жёлтый (высокий) уровень террористической опасности введён в Белгородской, Курской и Брянской областях с 3 и 4 февраля. Это регионы Центрального федерального округа, граничащие с Украиной.

Одно из оборонительных сооружений засечной черты на границе с Украиной в Белгородской области © Пресс-служба губернатора Белгородской области/РИА Новости

Первыми о введении бессрочного режима 3 февраля с 14:00 объявили власти Брянской области. Информация об отмене террористической опасности будет доведена дополнительно, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Граждан призвали «сохранять спокойствие и относиться с пониманием к проведению правоохранительными органами досмотровых» и иных мероприятий.

«В Курской области действие жёлтого уровня террористической опасности продлеваем с 4 февраля и на весь период, пока необходимы усиленные меры по защите и охране нашей территории», — заявил 3 февраля курский губернатор Роман Старовойт.

4 февраля о бессрочном режиме высокой террористической угрозы объявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Абсолютно очевидна необходимость продолжения введения «жёлтого» уровня террористической опасности. Поэтому с сегодняшнего дня он будет бессрочным», — сообщил Гладков в своём телеграм-канале.

Он отметил, что такое право губернаторам ранее предоставил президент России Владимир Путин. Власти будут отменять ограничительные меры по мере улучшения обстановки.

Бессрочный жёлтый режим угрозы объявлен с 20:00 (мск) 5 февраля в ряде районов Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, прежде российские регионы вводили жёлтый режим угрозы на определённый период. Президент России 31 января внёс изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности. В частности, при жёлтом уровне в регионах будут досматривать машины на предмет обнаружения оружия и взрывчатки. Ранее такая мера применялась при красном уровне угрозы.