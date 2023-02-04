Донецк, , 08:42 — REGNUM ВСУ за сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 160 боеприпасов, сообщили 4 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Последствия обстрела ДНР © Владимир Гердо/ТАСС

Отмечается, что ВСУ открывали огонь по территории ДНР с применением РСЗО, 155 — и 152-мм ствольной артиллерии. Под обстрелы попали районы семи населенных пунктов.

«Общее количество примененных украинскими боевиками боеприпасов — 163 единицы», — говорится в телеграм-канале представительства.

В результате обстрелов погиб один мирный житель, еще двое получили ранения.