Луганск, 4 февраля, 2023, 08:35 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны ВСУ в городе Кременная Луганской Народной Республики на руках у матери погибла десятимесячная дочь. Об этом рассказала 23-летняя мать ребенка.

Владимир Вяткин/РИА Новости Скульптура на территории некрополя Донского монастыря

«Дочку убило, а я тут, в больнице», — приводит ее слова РИА Новости.

Уточняется, что трагедия произошла 21 января в городе Кременная, в момент взрыва мать держала ребёнка на руках.

«Стояла у окна с дитём, вот и получилось, осколки полетели, все разбило, ее ранило, а внучку тоже ранило, но очень сильно, она не выдержала», — сообщил дед погибшей девочки.

Как передавало ИА REGNUM, артиллерия ВСУ расстреляла под Кременной 12 военнопленных. ВСУ каждый день предпринимают по пять-семь безуспешных попыток атаковать позиции Вооруженных сил России в этом районе. Несмотря на это, российские военнослужащие обратили в бегство ВСУ под населённым пунктом Кременная в Луганской Народной Республике.