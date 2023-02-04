Российские сенаторы призвали Европу защитить права мусульман и осудить сжигание Корана

Москва, , 08:27 — REGNUM Российские сенаторы призывают европейских коллег публично осудить акции по сжиганию Корана, отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко Council.gov.ru

«Российские сенаторы призывают европейских парламентариев публично осудить действия радикальных экстремистов как проявление религиозной нетерпимости и принять меры по защите права мусульман и представителей других религий на свободу вероисповедания, а также привлечь виновных в провокациях к ответственности», — отметила Матвиенко в телеграм-канале.

Российских сенаторов возмущает отсутствие адекватной реакции на действия экстремистов со стороны правительств и парламентов европейских государств, вызывает неприятие попустительство радикалам со стороны правоохранительных органов и местных властей.

В Совфеде считают произошедшее разжиганием межрелигиозной розни. Недопустимо оправдывать кощунственные антиисламские провокации циничными ссылками на свободу самовыражения и свободу слова, убеждены члены Совфеда.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, датско-шведский активист ультраправой партии Hard Line Расмус Палудан сжег три Корана за 10 дней, одну из акций он провел перед российским посольством в Дании. Палудан говорит, что эта священная книга горит «по вине Чечни и ее лидера» (Рамзана Кадырова), а также бойца UFC Хамзата Чимаева.

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