Сенаторы РФ призвали европейских парламентариев защитить права мусульман
Российские сенаторы призвали Европу защитить права мусульман и осудить сжигание Корана
Москва, 4 февраля, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Российские сенаторы призывают европейских коллег публично осудить акции по сжиганию Корана, отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Российские сенаторы призывают европейских парламентариев публично осудить действия радикальных экстремистов как проявление религиозной нетерпимости и принять меры по защите права мусульман и представителей других религий на свободу вероисповедания, а также привлечь виновных в провокациях к ответственности», — отметила Матвиенко в телеграм-канале.
Российских сенаторов возмущает отсутствие адекватной реакции на действия экстремистов со стороны правительств и парламентов европейских государств, вызывает неприятие попустительство радикалам со стороны правоохранительных органов и местных властей.
В Совфеде считают произошедшее разжиганием межрелигиозной розни. Недопустимо оправдывать кощунственные антиисламские провокации циничными ссылками на свободу самовыражения и свободу слова, убеждены члены Совфеда.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, датско-шведский активист ультраправой партии Hard Line Расмус Палудан сжег три Корана за 10 дней, одну из акций он провел перед российским посольством в Дании. Палудан говорит, что эта священная книга горит «по вине Чечни и ее лидера» (Рамзана Кадырова), а также бойца UFC Хамзата Чимаева.