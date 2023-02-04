Магадан, , 08:23 — REGNUM В Магадане сотрудницу «Почты России»обвинили в хищении 4,5 млн рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Магаданской области.

«Почта России» Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что подозреваемая похитила денежные средства, принадлежащие «Почте России», внося фиктивные данные в Единую систему почтовых переводов.

«Ущерб, нанесённый организации преступными действиями, составил свыше четырёх с половиной миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Карачаево-Черкесии выявлено преступление, которое было совершено в отделении «Почты России» в посёлке Эркен-Шахар. Начальник этого подразделения почтамта республики попалась на хищении денежных средств, предназначенных для выплаты пенсий и пособий.

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