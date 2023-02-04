В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погиб один мирный житель
Донецк, 4 февраля 2023, 08:10 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки от обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель, сообщили 4 февраля в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Отмечается, что еще два мирных жителя получили ранения.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 февраля ВСУ обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике.
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