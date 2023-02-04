Донецк, 4 февраля, 2023, 08:10 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки от обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель, сообщили 4 февраля в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Владимир Гердо/ТАСС Последствия обстрела ДНР

«За минувшие сутки, с 0:00 3 февраля до 0:00 4 февраля, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб 1 человек», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что еще два мирных жителя получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 февраля ВСУ обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике.

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