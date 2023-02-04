Белгород, , 08:15 — REGNUM Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на промышленном объекте в Борисовском районе Белгородской области, атакованном украинскими военными. Пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков 4 февраля в своём телеграм-канале.

«Пожар локализован, сейчас идёт его ликвидация», — написал Гладков.

Благодаря своевременной эвакуации никто из сотрудников предприятия не пострадал, сейчас усилия направлены на то, чтобы свести ущерб от атаки к минимуму, добавил он.

Губернатор подчеркнул, что вынужден воспользоваться правом бессрочного введения жёлтого уровня террористической опасности, которым ранее наделил глав регионов президент Владимир Путин. Бессрочный режим вступает в силу с 4 февраля.

Ранее Гладков сообщил, что ночью снаряды ВСУ попали на территорию промышленного предприятия, выпускавшего гражданскую продукцию, в рабочем посёлке Борисовка.