Берлин, 4 февраля, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Лидерам европейских стран не стоит давать киевским властям ложных надежд по вопросу вступления Украины в ЕС. Такое мнение высказал журналист немецкого телеканала ZDF Флориан Нойханн, комментируя саммит ЕС — Украина в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

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Журналист отметил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прекрасно владеет искусством политического представления.

«Торжественное, пафосное слово — сильный символ», — написал Нойханн.

Автор напомнил, как европейские делегаты оставляли автографы на украинском флаге, называли президента Владимира Зеленского «дорогим Владимиром», а также упоминали о том, что саммит стал встречей «семьи».

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз украинизацией своей внешней и внутренней политики подыгрывает Соединённым Штатам, которые устраняют ЕС как своего конкурента. Об этом 3 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.