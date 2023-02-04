Пекин, 4 февраля, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Китай не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аэростатом, заявил член Политбюро ЦК КПК, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

US Department of State Archive Тони Блинкен

Читайте также: МИД Китая объяснил нахождение их воздушного шара в небе над США

По информации МИД КНР, стороны обсудили выход из ситуации, согласившись, что нужно спокойно и профессионально справляться с непредвиденными обстоятельствами и поддерживать взаимодействие.

Ван И настоятельно призывал США избегать «ошибочных суждений».

«Китай является ответственной страной и всегда строго соблюдает международное право, Пекин не приемлет никаких необоснованных спекуляций и шумихи», — сказал чиновник.

Из-за всей этой «воздушно-шариковой» шумихи Блинкен отложил визит в Китай.

Читайте также: ABC: Блинкен отложит визит в Китай из-за ситуации с аэростатом

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая выступили против клеветнических нападок со стороны США в связи с тем, что их воздушный шар случайно оказался в небе над Америкой.