Читатели Le Figaro напомнили Зеленскому, что им тоже трудно жить

Париж, , 07:51 — REGNUM Читатели французской газеты Le Figaro недовольны решением президента страны Эммануэля Макрона о готовности отправить Киеву истребители из опасений, что такие действия станут причиной эскалации конфликта. Они предрекают, что очередные поставки вооружения, а тем более бомбардировщиков, могут стать причиной нового витка напряжённости.

Истребитель

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«Этот тип по фамилии Зеленский с каждым днём просит немного больше, чем до этого. Мы уже дали ему неплохую амуницию, причем платили за нее французы! Поэтому стоп, хватит, нам тоже трудно жить», — возмутился один из читателей с ником cocolaray. Он обвинил Макрона в том, что тот отказывает французам, но не Зеленскому.

Пользователь Marco54 считает нелогичными планы таких поставок потому, что «поставить Россию на колени, как обещал наш чудесный министр финансов Бруно, будет отнюдь не легко».

«Пока европейцы бастуют и протестуют, российские заводы работают на полную мощность», — написал он.

Читатель marlon предположил, что в результате получения Киевом истребителей зона конфликта расширится, охватив часть территории России, и «это представляет реальную угрозу прямого столкновения Запада с Россией». Житель Франции с ником fauteavoltaire назвал намерение Макрона признаком того, что НАТО «фактически ведёт войну с Россией через Украину».

«На Украине есть опытные пилоты, которые попадали точно по мирным жителям в Донбассе», — подтвердил реальность угроз Ciubo.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Макрон не исключил возможности отправлять Киеву самолёты. Он подчеркнул, что для таких поставок Украине будет необходимо соблюсти важное условие — не совершать с помощью этих самолётов ударов по территории России.