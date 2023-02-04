ВМС Бразилии хотят затопить в океане авианосец с большим количеством опасных веществ на борту

Бразилиа, , 07:32 — REGNUM Списанный бразильский авианосец «Сан-Пауло» намерены затопить в Атлантическом океане из-за невозможности утилизировать судно. На его борту находятся около 600 тонн асбеста и 165 тонн полихлорированных бифенилов (ПХБ), сообщило издание AeroTime.

Авианосец «Сан-Паулу» ВМС Бразилии Rob Schleiffert

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Часть асбеста (около 55 тонн) была удалена в 90-х годах в результате масштабных работ, отметили в ВМС Бразилии. Также утверждается что 170 тонн свинцово-кадмиевой краски авианосца могут удерживать радиоактивное загрязнение, и это было ранее подтверждено французскими атмосферными ядерными испытаниями в Тихом океане.

Накануне на верфи в Турции отказались утилизировать корабль из-за большого количества опасных и канцерогенных вещества, судно было возвращено Бразилии, но теперь не может швартоваться в порту Суапе по решению бразильского суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ВМС Бразилии отказались от ремонта и модернизации своего единственного авианосца «Сан-Паулу», купленного у Франции в 2000 году.