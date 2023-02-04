Санрайз, США, 4 февраля, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе с канадским форвардом хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби победил в конкурсе на самый эффектный буллит на Матче всех звёзд НХЛ в Санрайзе. Об этом написали спортивные издания 4 февраля.

Скриншот страницы видео YouTube пользователя Борис Николаев Александр Овечкин

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Российский нападающий провёл совместный номер с Кросби и со своим четырёхлетним сыном Сергеем.

Хоккеисты вели шайбу до ворот, а затем отдали пас сыну Александра Овечкина, который реализовал буллит.

За этот буллит оба Овечкина и Кросби получили 40 баллов и заняли первое место.

С 1992 года в Матчах всех звезд приняли участие 34 российских игрока из 24 команд. Чаще всего вызов получал Александр Овечкин — 12 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, Овечкин стал четвёртым в истории НХЛ по числу заброшенных шайб в домашних матчах. Матч проходит в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», команда НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимала «Питтсбург Пингвинз».