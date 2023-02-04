Посол Антонов: поставками всё более мощного оружия Украине США обостряют конфликт

Москва, , 07:07 — REGNUM Посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что передача Украине всё более мощного вооружения — это целенаправленная эскалация конфликта со стороны Америки.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

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По словам дипломата, Вашингтон на «украинскую карту» поставил практически всё: международный авторитет, деньги американских налогоплательщиков и жизни украинских солдат. И между тем «науськивает своих подопечных атаковать российские регионы».

«Такими темпами США могут дойти до абсолютного безумства, как, например, предоставление Украине истребителей», — предположил Антонов.

Посол акцентировал, что для России нет различия, когда речь идёт о вероятном «нападении киевских преступников на Запорожскую или Брянскую области, Крым или Смоленщину», заявляя, что все земли, вошедшие в состав России по воле их жителей, «будем защищать всеми силами».

Как сообщало ИА REGNUM, ведущий Fox News Такер Карлсон в очередной раз обрушился с критикой на соотечественников. На этот раз он назвал самым «агрессивно настроенным» сенатора Линдси Грэма, который потребовал от минобороны США отправить Украине истребители F-16.