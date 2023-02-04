Москва, 4 февраля, 2023, 07:17 — ИА Регнум. Зона соприкосновения на Украине должна быть смещена на Запад, к границам страны с Польшей, Венгрией и Румынией. Такое мнение высказал URA. RU редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

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По мнению эксперта, эти действия необходимы для того, чтобы снаряды ВСУ перестали долетать до территории России в целом и до Запорожской АЭС в Энергодаре в частности. Он напомнил, что Украина обстреливала атомную электростанцию в том числе снарядами РСЗО HIMARS и будет продолжать эти действия.

«Но тут вопрос, насколько долго. Он решается движением наших войск дальше на запад. Пока это не будут страны НАТО, если с территории которых что-то прилетит, то это уже будет начало третьей мировой войны», — отметил Алексей Леонков.

Он напомнил о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова, который говорил, что зона обстрела составляет 150 км. Эксперт предлагает для начала отодвинуть линию соприкосновения на это расстояние, а затем, если потребуется, ещё на столько же, пока объекты, которые подвергаются атакам, не будут в безопасности.

Леонков обратил внимание, что Запорожская АЭС тщательно охраняется Россией, несмотря на попытки Украины прорвать оборону с целью добиться передачи этой территории Украине.

«Мы понимаем, что все эти танцы с бубнами — её обстрелы — связаны с тем, чтобы вызвать некое подобие ядерной катастрофы», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля эксперты МАГАТЭ выразили неудовлетворённость темпами переговоров между Россией и Украиной о создании защитной зоны вокруг станции и беспокойство из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище, откуда поступает вода для охлаждения реакторов. Глава Росатома Алексей Лихачёв отметил, что обстановка на Запорожской АЭС пока не миновала критическую фазу.