Политолог Холащинский: западная бронетехника будет уничтожена на спецоперации за 3-4 месяца

Варшава, , 06:43 — REGNUM Западная бронетехника, которую передадут Украине, будет уничтожена в ходе спецоперации примерно за три месяца. Такие сроки озвучил политолог Кристиан Холащинский из Польши.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Нам известно, что за эти 342 дня Украина потеряла около 550 машин различных типов, поэтому 170 машин, которые должны поступить, возможно, хватит на квартал», — цитируют эксперта польские СМИ.

По мнению Холощинского, противостояние всех сторон в конфликте на Украине неизбежно «перемолотит» поставляемую Западом технику.

Очередной транш от союзников включает 150-170 единиц бронетехники.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии одобрили поставку 88 танков Leopard на Украину из собственных запасов и ведут переговоры о закупке 15 зенитных самоходных установок Gepard у Катара для дальнейшей отправки в Киев.