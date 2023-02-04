Политолог предсказал, когда ВС РФ уничтожит новые поставки бронетехники ВСУ
Варшава, 4 февраля 2023, 06:43 — REGNUM Западная бронетехника, которую передадут Украине, будет уничтожена в ходе спецоперации примерно за три месяца. Такие сроки озвучил политолог Кристиан Холащинский из Польши.
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«Нам известно, что за эти 342 дня Украина потеряла около 550 машин различных типов, поэтому 170 машин, которые должны поступить, возможно, хватит на квартал», — цитируют эксперта польские СМИ.
По мнению Холощинского, противостояние всех сторон в конфликте на Украине неизбежно «перемолотит» поставляемую Западом технику.
Очередной транш от союзников включает 150-170 единиц бронетехники.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии одобрили поставку 88 танков Leopard на Украину из собственных запасов и ведут переговоры о закупке 15 зенитных самоходных установок Gepard у Катара для дальнейшей отправки в Киев.