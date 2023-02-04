



Разрушения после бомбардировок. Югославия. 1999

В период «демократизации» и распада СССР на территории Восточной Европы, в том числе и на Балканах, полным ходом шёл процесс смены режимов и расширение сферы влияния США, в одночасье оказавшейся единственной великой державой.

И только Югославия, уже распавшаяся на несколько «независимых» государств, не желала в полной мере следовать по пути реформ, навязываемых Западом. Эта самая «капиталистическая» из стран бывшего социалистического лагеря страна неожиданно отказалась на всех парах стремиться в объятия западного общества. В Сербии и Черногории победила вновь образованная социалистическая партия, ставленник США проиграл на президентских выборах, и к власти пришёл Слободан Милошевич.

Против Югославии, а точнее против Сербии, начался новый «крестовый поход». Была организована экономическая сухопутная и морская блокада страны. Во всех кровавых конфликтах, развернувшихся на территории бывшей Югославии, западные страны и США поддерживали только одну сторону — антисербскую. Не добившись нужных результатов в Сербии и Черногории «демократическими» методами, их противники стали склоняться к решению проблемы военным путём, в частности была разработана операция по отторжению от Сербии края Косово.

НАТО бомбит Югославию. 1999

Косово — сердце Сербии, сербский «Кувейт», волею истории территория с преобладающим албанским населением, идеально подходил для этой задачи. Сами албанцы интересовали США в последнюю очередь. Куда важнее были исключительные природные богатства края и его географическое расположение. Ещё в XV веке византийский летописец Христовула отмечал, что одной из причин покорения Сербии Турцией является её земля, которая «восхитительна и обильна всякими богатствами». Так по оценкам экспертов запасы свинцово-цинковой руды в Косово оцениваются в 46 миллионов тонн. Стоимость запасов свинца, цинка, серебра, никеля, марганца, молибдена и бора может превышать 1000 миллиардов американских долларов. Кому всё это достанется в конечном итоге, вопрос излишний.

Западные спецслужбы действовали открыто: сотни тысяч долларов были вложены в незаконные вооружённые формирования косовских албанцев, обучение боевиков, снабжение их всем необходимым для ведения антиправительственной борьбы.

Президент Югославии Слободан Милошевич вынужден был ввести войска в Косово для спасения целостности страны и защиты сербского населения от поголовного уничтожения. США и Запад в целом на это и рассчитывали.

Смотрите фотографии натовских бомбардировок и разрушений в Югославии

Военная операция НАТО «Союзная сила» против Союзной Республики Югославия началась 24 мая 1999 года. Официальным поводом послужил отказ Милошевича выводить войска из Косово и Метохии, и сфальсифицированный косовскими сепаратистами «расстрел мирных албанцев» в селе Рачак.

НАТО бомбит Югославию. 1999

Столица Югославии Белград и целый ряд городов Сербии подверглись бомбардировкам — бомбы падали на промышленные предприятия, жилые кварталы, военные объекты. Крылатые ракеты «Томагавк» били по территории Югославии с американских крейсеров из акватории Адриатического моря. И это в Европе, в XX веке, в стране, где ещё совсем недавно прошла зимняя Олимпиада 84 года, собравшая рекордное количество участников.

Американцы и их союзники использовали самые современные истребители и бомбардировщики, в том числе F-117, самолёт — невидимку, стоимостью 50 миллионов, изготовленный по технологии «Стэлс». Противостояли им слабые силы ПВО, оснащённые устаревшими зенитно-ракетными комплексами С-125 «Нева», «Куб», «Стрела 1М», «Стрела 2М», истребителями МИГ-21 и МИГ-29.

НАТО бомбит Югославию. 1999

Бомбы сыпались на страну, как почти 60 лет назад, в апреле 1941 года. Тогда взбешенный отказом в присоединении к Тройственному союзу Гитлер отдал приказ о нападении на Королевство Югославию, в котором приняли участие и её соседи: Венгрия, Румыния и Болгария, добровольно присоединившиеся к гитлеровской Германии.

И нападению гитлеровской Германии, и агрессии коалиции стран НАТО предшествовала разнузданная агитационно — пропагандистская компания по обличению Сербии во всех смертных грехах — за 58 лет ничего не изменилось.

НАТО бомбит Югославию. 1999

А что же Россия? Как она могла помочь своему настоящему и единственному во все времена союзнику на Балканах? Увы, никак. Президент Ельцин ограничился обращением к Клинтону не делать этого «трагического, драматического шага», и заблокировал решение российского парламента, ответившего положительно на просьбу Югославии принять её в союз России и Белоруссии. Ельцинская Россия, ослабленная и в экономическом, и в военном отношении была не в силах реально помочь Югославии, всё ещё не очнувшись от угара «всемирной демократии», насаждаемой в мире одним режиссёром — США.

В декабре 1998 между Россией и Югославией был подписан протокол о военно-техническом сотрудничестве, но реализован он не был. Совет Безопасности ООН наложил запрет на поставку любого оружия в Югославию и Россия его подписала! Югославия не получила противовоздушный комплекс С-300, и ей практически нечего было противопоставить натовской авиации.

Белград. Результат бомбардировок . Югославия. 1999

В налётах и бомбёжках сербских городов принимали участия ВВС США, Германии, Франции, Англии, Италии, Голландии, Турции, Испании, Дании, Бельгии, Норвегии и Португалии. Болгария, Венгрия и Румыния предоставило НАТО свою территорию и воздушное пространство. Австрия отказалась от сотрудничества с НАТО в бомбардировках Югославии, так как операция не была санкционирована Советом Безопасности ООН. Швейцария (!) ввела санкции против воюющих стран НАТО, ограничив им поставки вооружения.

За время военных действий самолёты НАТО совершили 35 219 боевых вылетов, применив против сербов 23 000 бомб и ракет, в том числе кассетные бомбы и бомбы с обеднённым ураном. 238 крылатых ракет морского базирования были выпущены с кораблей и подводных лодок.

Разрушения после бомбардировок. Югославия. 1999

Официальные потери, признанные НАТО, — 2 самолёта (F-16 и F-117) и двое погибших при крушении вертолёта военнослужащих. Югославская сторона оценивает потери противника в десятки раз больше. Истина, как обычно, где-то посредине.

Потери же Сербии невосполнимы. Прежде всего, это мирное население — более 2000 убитых, десятки тысяч раненых, лицемерно названные западом «сопутствующими потерями». Военнослужащих погибло сравнительно немного — около 500 человек. Так с кем же тогда воевали натовцы?

78 дней и ночей ввергли страну в коллапс: остановились предприятия, многие из которых были разрушены, города и посёлки остались без воды, света и газа, не хватало продуктов питания, не работали детские учреждения, больницы, объекты обеспечения жизнедеятельности. Население укрывалось в подвалах и бомбоубежищах. Стране грозила экологическая катастрофа.

Разрушения после бомбардировок. Югославия. 1999

Всего за время войны было уничтожено 217 объектов индустрии, в том числе объекты химической и нефтяной промышленности, 120 объектов энергетики, 48 больниц и госпиталей, 82 моста, 70 школ, 18 детских садов, 35 церквей, 29 монастырей, 118 радио‑ и телецентров.

Экономике Сербии был нанесён прямой ущерб в 1 миллиард долларов, а с учётом потерянного внутреннего валового продукта — до 30 миллиардов долларов. А в каких долларах оценить потерю 11 тысяч квадратных километров Косова? Что по этому поводу думают 200.000 сербов — беженцев, покинувших свою родину?

Разрушения после бомбардировок. Югославия. 1999

Бомбардировки Сербии продолжались до 10 июня, фактически до её вынужденной капитуляции. Едва югославская армия покинула Косово, туда немедленно были введены сухопутные силы НАТО. В спешном порядке началось строительство Кэмп-Бондстила — американской военной базы, на возведение которой у сербов никто разрешения не спрашивал. Причём американский воинский контингент базы, дислоцировавшийся сначала в палаточном лагере, в миротворческих операциях не участвовал — у него были другие задачи.

Из газеты The Washington Post: «С ростом напряжённости на ближнем Востоке нам нужны новые базы и право полёта военных самолётов на Балканах (!!) для защиты каспийской (!!) нефти». Статья вышла ещё до начала вооружённого конфликта с Югославией, планы по строительству военной базы в Косово были разработаны ещё раньше… А трансбалканский нефтепровод АМБО, по которому потечёт азербайджанская нефть, по расчётам американцев, должен был пройти через Косово.

Разрушения после бомбардировок. Югославия. 1999

Захватив часть исконно сербских территорий, США и её западные союзники способствовали полному отделению Косова от Югославии и образованию нового «независимого» государства. Одностороннее объявление независимости Косово состоялось 17 февраля 2008 года, оно получило признание 108 государств. Фактически же Косово находится под внешним управлением США, которые уже распоряжаются его природными богатствами по своему усмотрению.

Для придания законности преступным действиям стран НАТО был создан Международный трибунал по бывшей Югославии, причем с единственной целью — осудить руководителей Югославии, и он никогда не примет решение в пользу жертв натовских бомбардировок. К слову, создания аналогичного суда добивается сейчас правительство Украины, чтобы за совершённые им преступления, в том числе сбитый «Боинг», несли ответственность донецкие и луганские ополченцы, и первую очередь — Россия.