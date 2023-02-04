Вашингтон, , 06:17 — REGNUM Администрации президента США Джо Байдена указали на промахи, допущенные при охране границ страны. Пробелы оголил скандал с вторжением в воздушное пространство США китайского аэростата, заявил профсоюз американской пограничной службы в своём аккаунте в Twitter.

США НАСА

Читайте также: Пушков: в Вашингтоне не приняли оправдания КНР по поводу метеозонда

«Китай следит за нашей границей более внимательно, чем администрация Байдена», — иронизируют пограничники.

Инцидент с аэростатом стал последней каплей в ситуации, ранее обострившейся из-за сильного притока незаконных мигрантов. Фактически США уже находятся в ситуации миграционного кризиса, поток пытающихся проникнуть в страну нелегалов за два года возрос более чем в пять раз и достиг почти 2,4 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, попадание китайского аэростата в воздушное пространство США приведёт к росту напряжённости в отношениях между Китаем и Соединёнными Штатами Америки, ранее высказал мнение член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Сенатор предрёк, что последствия инцидента будут «глубокими, далеко идущими и не ограничатся лишь переносом визита госсекретаря Блинкена в Пекин».