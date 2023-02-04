Вашингтон, 4 февраля, 2023, 06:14 — ИА Регнум. Пентагон заявил об обнаружении ещё одного аэростата от КНР, который находится в небе над Латинской Америкой. Об этом сообщил телеканал CNN.

Цитата из видео: Китайский аэростат. 2023. США Китайский аэростат отчетливо виден в небе над США

Читайте также: МИД Китая объяснил нахождение их воздушного шара в небе над США

Пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер выступил с заявлением, что ведомство получило информацию об аэростате, который пролетает над Латинской Америкой.

«По нашим оценкам, это ещё один китайский аэростат-разведчик», — сказал Райдер, добавив, что объект пока не движется в сторону США.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая выступили против клеветнических нападок со стороны США в связи с тем, что их воздушный шар случайно оказался в небе над Америкой.