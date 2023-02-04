Вашингтон, 4 февраля 2023, 06:07 — REGNUM В США подписано распоряжение, в соответствии с которым цены на нефть, поставляемую из Российской Федерации, будут подвергаться ограничениям. Документ утвердила американский министр финансов Джанет Йеллен, текст постановления есть на сайте ведомства.

Джанет Йеллен
Джанет Йеллен
Federalreserve

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Изменения начнут действовать сразу после полуночи 5 февраля по местному времени, или в 07:01 мск. Йеллен пояснила, что решение стало реализацией соглашения, достигнутого накануне странами G7 после аналогичных действий со стороны Евросоюза. Основанием стало введение ценового потолка на российскую сырую нефть в декабре 2022 года.

«Сегодняшнее соглашение помогает продвигать наши цели по ограничению основного источника доходов РФ», — отметила глава минфина США.

Как сообщало ИА REGNUM, вслед за Евросоюзом намерение ввести потолок цен на российскую нефть 3 февраля озвучили страны G7 и Австралия. Теперь входящие в G7 Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония не намерены покупать у России нефть дороже $100 на торгах с премией и по цене более $45, если речь идёт о сделках со скидкой.