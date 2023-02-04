Ведущий Fox News Карлсон: передача США истребителей Киеву доведёт до обмена ядерными ударами

Вашингтон, , 05:42 — REGNUM Ведущий Fox News Такер Карлсон в очередной раз обрушился с критикой на соотечественников. На этот раз он назвал самым «агрессивно настроенным» сенатора Линдси Грэма, который потребовал от минобороны США отправить Украине истребители F-16.

Такер Карлсон. Ведущий Fox News Gage Skidmore

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По словам Карлсона, Грэм самый «агрессивно настроенный» в американском Сенате республиканец, для которого Украина гораздо важнее, чем США и будущее американцев.

«Оснащение украинской армии истребителями F-16 означало бы прямую вовлеченность Америки в конфликт против вооруженной ядерным оружием России. Это помешательство, настоящее помешательство», — считает журналист, добавляя, что это «очень короткая дорожка до обмена ядерными ударами».

Как сообщало ИА REGNUM, власти США и американские корпорации заинтересованы в продолжении конфликта на Украине из-за возможности нажиться на нём. Такое заявление сделал 25 января телеведущий Fox News Такер Карлсон.