Мельник назвал военно-морской флот Германии следующей целью Украины после танков Leopard

Берлин, , 05:21 — REGNUM У Германии есть много возможностей для того, чтобы снабдить техникой военно-морской флот Украины. Об этом заявил глава МИД страны Андрей Мельник в интервью телеканалу Welt подчеркнув, что в Киеве ждут, когда из ФРГ начнут поставлять суда.

Экс-посол киевского режима в Германии Андрей Мельник © Посольство Киева в Германии

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Украинский дипломат уверен, что Германия должна поставлять стране «не только авиацию, но и военно-морской флот тоже».

«Это займёт месяцы, а может быть и годы, но мы должны начать», — сказал Мельник, требуя организовать поставки.

Ранее он обратился к немецким властям с просьбой от отправке Украине одной из шести субмарин 212A класса HDW, которые есть у Германии. Предложение Мельник аргументировал желанием Киева вытеснить российский флот из Чёрного моря.

Как сообщало ИА REGNUM, читатели немецкой газеты Die Welt в январе отмечали, что требования киевского режима к Германии уже перешли грань разумного. Пользователи иронизировали, что дальше Киев будет требовать «подводные лодки, авианосцы и ядерные бомбы», не подозревая, что вскоре их слова будут пророческими.