Москва, , 05:01 — REGNUM Украинский пленный Владислав Кулык из 56-й бригады морской пехоты рассказал РИА Новости о расстреле восьми мирных жителей по приказу командира, старшего лейтенанта Олега Колмачевского. Это случилось 22 марта 2022 года в районе завода имени Ильича в Мариуполе.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Кулык родом из села Красноселье Кировоградской области.

По его словам, они увидели идущих по дороге людей, постовой доложил Колмачевскому, и тот дал приказ стрелять.

«Человек заметил движение, доложил — и был приказ стрелять. Открылся огонь с оружия «Калашникова». Я попал в мужчину сорока лет», — рассказал пленный.

На дороге были семь мужчин и одна женщина. Всех расстреляли.

«Мы задавали вопрос старшему позиции: «Зачем открывался огонь?». Он нам ответил, что ему дали приказ, что это переодетые военные или корректировщики», — добавил Кулык.

Как сообщало ИА REGNUM, бойцы ВС РФ взяли в плен украинского военнослужащего Владимира Гаращенко. Он рассказал о проблемах с обеспечением украинских военных и об отсутствии боевого духа у солдат.