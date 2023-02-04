Украинские военные в херсонской Снигиревке обустраивают военную базу, маскируясь под мирных жителей

Снигирёвский район, , 04:42 — REGNUM ВСУ делают из Снигиревки в Херсонской области военную базу: стягивают танки, обустраивают склады с боеприпасами, маскируются под мирных жителей, расселяя военных в жилых домах.

ВСУ U.S. Army Europe Images

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«Несмотря на то что Снигиревка находится в нескольких десятках километров от берега Днепра, он все ещё представляет из себя военную базу. Там размещаются украинские военнослужащие, военные объекты. Причем размещаются украинские военнослужащие в частных домах, в гаражах делают склады боеприпасов», — рассказал РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

При этом известны конкретные адреса со складами боеприпасов, подходы к нам заминированы. Точно известно, что в Снигиревке уже есть 20 танков.

Также Барбашов сказал, что подобное делает ВСУ в Павловке, в Васильевке, предпочитая жить в частных домах и носить гражданскую одежду.

«При отступлении киевские группировки будут использовать местное население в качестве живого щита», — заключил Юрий Барбашов.

Как сообщало ИА REGNUM, о незавидном положении ВСУ при новых попытках форсировать Днепр 2 февраля сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Он пояснил, что попытки украинских военных переправиться и высадиться на левый берег Днепра оказались безрезультатными.