Посол в США Антонов: Вашингтон не видит границ в стремлении нанести поражение России

Вашингтон, , 04:28 — REGNUM Действия властей Соединённых Штатов Америки в части поставок вооружения на Украину уже находятся на грани абсолютного безумства. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя намерение помимо прочих вооружений отправить Киеву бомбы малого диаметра, которыми можно обстреливать территорию на расстоянии до 150 км. Его мнение опубликовал телеграм-канал дипмиссии.

Анатолий Антонов Mil.ru

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«Вашингтон не видит границ в стремлении нанести России стратегическое поражение. Передача киевскому режиму всё более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США», — считает Анатолий Антонов.

По его словам, Штаты поставили «на карту» в конфликте на Украине не только жизни украинских солдат, но и «деньги американских налогоплательщиков, собственный международный авторитет».

«Такими темпами Соединенные Штаты могут дойти до абсолютного безумства, как, например, предоставление истребителей», — опасается дипломат.

По его мнению, США могли бы ускорить завершение конфликта, если бы осознали, что «любые попытки нанести урон Российской Федерации обречены на провал». Посол также подчеркнул, что «Вашингтон де-факто науськивает своих подопечных атаковать российские регионы» и отметил, что в России считают освобождённые от киевского режима территории частью страны также, как и Брянскую или Смоленскую области. Антонов обратил внимание, что в состав России бывшие украинские регионы вошли по воле их жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба придерживается мнения, что Киев может претендовать на американские истребители F-16. Дипломат не исключил поставку других моделей истребителей, таких как шведские Gripen, французские Mirage и Rafale, а также выразил уверенность, что «рано или поздно» самолёты будут переданы Киеву.