Антонов: Вашингтон науськивает Киев атаковать российские территории
Вашингтон, 4 февраля 2023, 04:28 — REGNUM Действия властей Соединённых Штатов Америки в части поставок вооружения на Украину уже находятся на грани абсолютного безумства. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя намерение помимо прочих вооружений отправить Киеву бомбы малого диаметра, которыми можно обстреливать территорию на расстоянии до 150 км. Его мнение опубликовал телеграм-канал дипмиссии.
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По его словам, Штаты поставили «на карту» в конфликте на Украине не только жизни украинских солдат, но и «деньги американских налогоплательщиков, собственный международный авторитет».
По его мнению, США могли бы ускорить завершение конфликта, если бы осознали, что «любые попытки нанести урон Российской Федерации обречены на провал». Посол также подчеркнул, что «Вашингтон де-факто науськивает своих подопечных атаковать российские регионы» и отметил, что в России считают освобождённые от киевского режима территории частью страны также, как и Брянскую или Смоленскую области. Антонов обратил внимание, что в состав России бывшие украинские регионы вошли по воле их жителей.
Как сообщало ИА REGNUM, глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба придерживается мнения, что Киев может претендовать на американские истребители F-16. Дипломат не исключил поставку других моделей истребителей, таких как шведские Gripen, французские Mirage и Rafale, а также выразил уверенность, что «рано или поздно» самолёты будут переданы Киеву.