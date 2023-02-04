Анкара, 4 февраля, 2023, 04:19 — ИА Регнум. Замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведке Брайан Нельсон в ходе своего выступления в Стамбуле 3 февраля вынес предупреждение Турции. По его словам, страна рискует, сотрудничая с Россией, и в случае продолжения взаимодействия Вашингтон, вполне вероятно, введёт санкции в отношение Анкары.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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Нельсон заявил, что банки и предприятия Турции, сотрудничающие с Россией, могут потерять доступ к рынкам стран «Большой семерки». Поэтому им он рекомендовал предпринять «дополнительные меры предосторожности».

«Рост вторичного турецкого экспорта и реэкспорта в Россию делает турецкий частный сектор особенно уязвимым для репутационных и санкционных рисков», — сказал Нельсон.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США убеждают Анкару прекратить экспортировать товары в Россию, поскольку это якобы способствует финансированию военных действий.