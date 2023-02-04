Лондон, 4 февраля, 2023, 04:11 — ИА Регнум. Некоторые члены правительства Великобритании отговаривали бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона от принятия положительного решения о поставках противотанковых ракетных комплексов NLAW на Украину. Об этом экс-глава британского кабмина рассказал в интервью телеканалу TalkTV.

Stemoc Борис Джонсон

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По его словам, вопрос необходимости отправлять Киеву оружие и военную технику поднимался и рассматривался ещё до того, как Россия начала спецоперацию. Принятое решение тогда поддержали не все, было немало протестных голосов среди членов правительства и советников Джонсона.

«Всегда будут осторожные голоса. Было много людей, которые беспокоились об эскалации», — отметил он.

Тем не менее в целом кабинет министров одобрил решение о поставках Украине вооружений, подчеркнул экс-глава правительства Великобритании. Он также высказал мнение, что Россия не сможет победить в конфликте с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, Италия и Франция готовятся к поставкам на Украину систем противовоздушной обороны Samp/T — Mamba. Министры обороны стран — Гуидо Крозетто и Себастьян Лекорню обсудили технические нюансы этого процесса в телефонном разговоре 3 февраля. По их прогнозу, техника поступит весной.