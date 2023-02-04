Полковник Литовкин заявил, что поставка Украине ракет GLSDB не изменит стратегию России

Москва, , 04:02 — REGNUM Поставки США Украине ракет GLSDB с максимальной дальностью 150 км по мнению военного журналиста, полковника запаса Виктора Литовкина не окажут кардинального влияния на стратегию российской армии в ходе спецоперации.

Пуск ракет Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Любые поставки вооружений, безусловно, будут влиять на действия ВС РФ. Но то, что поставка GLSDB может повлиять на смену тактики боевых действий ВС РФ, — это слишком громкое заявление. Мы разместим свои системы ПВО чуть дальше от линии фронта», — цитирует Литовкина ТАСС.

Эксперт пояснил, что ракеты киевские артиллеристы используют не для борьбы с российской армией, а для ударов по населённым пунктам. А это значит важен вопрос их защиты, чем позиций ВС РФ на земле.

К тому же у России есть и глубокоэшелонированная система противовоздушной ракетной обороны, которая сможет противостоять ударам ВСУ.

Отмечается, что дальнобойные ракеты можно запускать из HIMARS и М270.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за обещанных поставок Украине от США самонаводящихся ракет GLSDB дальностью более 150 км, ВС РФ могут сменить боевую тактику, заявляли ранее эксперты.