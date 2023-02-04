Зеленский заявил о снижении боевого духа на Украине
Киев, 4 февраля 2023, 03:57 — REGNUM В некоторых городах Украины люди расслабились и стали жить так, как будто находятся «на отдыхе». Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, подводя итоги саммита ЕС с его участием. Запись его выступления опубликована на сайте Еврокомиссии.
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Украинский лидер не уточнил, какие именно города он имел в виду, но подчеркнул, что раньше в ряде населённых пунктов страны «боевой дух был сильнее».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о полном отсутствии боевого духа в армии ВСУ рассказал командиру спецназа «АХМАТ», заместителю командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинову пленный украинский военнослужащий Владимир Гаращенко. Он сказал, что хотел бы передать украинским военнослужащим, «чтобы сюда не ехали, не ехали воевать, это гиблое дело».