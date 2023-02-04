Зеленский недоволен жителями Украины из-за слабости их боевого духа

Киев, , 03:57 — REGNUM В некоторых городах Украины люди расслабились и стали жить так, как будто находятся «на отдыхе». Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, подводя итоги саммита ЕС с его участием. Запись его выступления опубликована на сайте Еврокомиссии.

Владимир Зеленский Цитата из к/ф «Слуга народа». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

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Украинский лидер не уточнил, какие именно города он имел в виду, но подчеркнул, что раньше в ряде населённых пунктов страны «боевой дух был сильнее».

«Я считаю, что это слабость», — констатировал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о полном отсутствии боевого духа в армии ВСУ рассказал командиру спецназа «АХМАТ», заместителю командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинову пленный украинский военнослужащий Владимир Гаращенко. Он сказал, что хотел бы передать украинским военнослужащим, «чтобы сюда не ехали, не ехали воевать, это гиблое дело».