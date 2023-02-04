Москва, 4 февраля, 2023, 03:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин высоко оценил роль в борьбе с раком Всероссийского информационно-просветительского проекта «Онкопатруль». Накануне Всемирного дня борьбы против рака он отправил организации телеграмму, в которой одобрил её работу, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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В тексте письма говорится, что борьба с онкологическими заболеваниями — это приоритет во всём мире. Программу, которая посвящена этому направлению в России, Путин назвал масштабной.

«С удовлетворением отмечу огромную, истинно подвижническую работу, которую проводят участники Всероссийского информационно-просветительского проекта «Онкопатруль» — представители профильных министерств и ведомств, медицинских учреждений, общественных и некоммерческих объединений», — написал Владимир Путин.

Он также выразил благодарность за организацию «Онкопатруля» НМИЦ радиологии Минздрава России, Ассоциации онкологов страны, объединению онкологических пациентов «Здравствуй», Министерству здравоохранения и Совету Федерации России. Их деятельность в части профилактики онкозаболеваний президент назвал «преданным служением делу на благо здоровья граждан».

Помогают решать эти задачи ведущие учёные, практикующие врачи, производители фармацевтической продукции и эксперты. В рамках «Онкопатруля» также ведётся работа по подготовке квалифицированных специалистов, модернизации и переоснащению онкоцентров.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре новое оборудование для борьбы с онкозаболеваниями и их выявления установили в Приморском и Камчатском краях. Более 90% всех случаев рака можно вылечить, если обнаружить болезнь на ранней стадии.