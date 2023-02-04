Вашингтон, , 03:34 — REGNUM Министерство финансов Соединённых Штатов Америки расширило свой санкционный список — в него внесли членов совета директоров компании-производителя беспилотников Paravar Pars Ирана. Об этом сообщили пресс-служба ведомства.

Вооруженные силы Исламской республики Иран Hosein Velayati

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Так, под санкции попали восемь руководителей высшего звена Paravar Pars, которая и раньше находилась под санкциями Соединенных Штатов и Европейского союза из-за производства дронов серии Shahed для КСИР, элитной части иранских вооруженных сил.

В Минфине пояснили, что Иран в числе прочего поставляет беспилотники России. При этом обе страны отрицают использование иранских беспилотников в спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, США ввели экспортные ограничения против семи иранских организаций за содействие российской военной промышленности.