Снаряды ВСУ попали на территорию завода в Белгородской области
Белгород, 4 февраля 2023, 03:16 — REGNUM В Белгородской области 4 февраля под обстрел, осуществлённый Военными формированиями Украины, попало предприятие, выпускающее продукцию гражданского назначения. О прилёте снарядов сообщил в своём телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
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Завод находится в Борисовском районе. С предприятия успели эвакуировать людей. По предварительной информации, никто не пострадал.
Власти и правоохранительные органы региона предпринимают меры по ликвидации последствий ЧП.
Как сообщало ИА REGNUM, из приграничных районов Белгородской области пришлось отселить более 3,7 тысячи человек, на эти цели необходимо порядка 9,4 млрд рублей, заявил ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он отметил, что также расселение из-за угрозы жизни необходимо жителям Курской и Брянской областей.