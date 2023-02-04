Белгород, 4 февраля, 2023, 03:16 — ИА Регнум. В Белгородской области 4 февраля под обстрел, осуществлённый вооружёнными формированиями Украины, попало предприятие, выпускающее продукцию гражданского назначения. О прилёте снарядов сообщил в своём телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

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Завод находится в Борисовском районе. С предприятия успели эвакуировать людей. По предварительной информации, никто не пострадал.

«Людей успели вывести на безопасное расстояния. Сформирован оперативный штаб. Все аварийные службы выехали на место», — написал Гладков.

Власти и правоохранительные органы региона предпринимают меры по ликвидации последствий ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, из приграничных районов Белгородской области пришлось отселить более 3,7 тысячи человек, на эти цели необходимо порядка 9,4 млрд рублей, заявил ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он отметил, что также расселение из-за угрозы жизни необходимо жителям Курской и Брянской областей.