Филиппо напомнил МОК об участии в Олимпиаде американских спортсменов вопреки вторжению США в Ирак

Париж, , 03:14 — REGNUM В 2004 году никто не ограничивал американских спортсменов в праве на участие в Олимпийских играх в Афинах несмотря на то, что тогда США вторглись в Ирак. Об этом напомнил в своём аккаунте Twitter французский политик Флориан Филиппо, указав на двойные стандарты в решении вопросов о праве россиян и белорусов участвовать в состоязаниях на Олимпийских играх-2024.

Флориан Филиппо Gauthier Bouchet

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«Никто не задавался вопросом о присутствии американских спортсменов на ОИ в Афинах в 2004 году, когда их страна только что незаконно вторглась в Ирак», — написал он в контексте осуждения права на участия в играх спортсменов из России и Белоруссии.

Он напомнил, что тогда действия США привели «к бесчисленным жертвам».

Как сообщало ИА REGNUM, спортсмены из России и Белоруссии не должны участвовать в Олимпийских играх — 2024 в Париже, заявили министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Их призыв был адресован Международному олимпийскому комитету (МОК).