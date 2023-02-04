В РФ завели уголовное дело на прокуратуру Украины после заочного обвинения военкора Пегова

Москва, , 02:56 — REGNUM По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина в России возбудят уголовное дело в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Катя Агранович и Семен Пегов Василий Иванов © ИА REGNUM

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Поводом для уголовного преследования стало незаконное заочное обвинение в создании «пропагандистских материалов на военную тематику» основателя Telegram-канала WarGonzo, военкора Семёна Пегова.

Следствию предстоит установить конкретных должностных лиц прокуратуры Украины, которые такое решение принимали.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская Генпрокуратура обвиняет Пегов в создании «пропагандистских материалов на военную тематику», «глорификации» российских Вооружённых сил, а также «оправдание, признание правомерными, отрицание» действий России.