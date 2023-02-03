Москва, 4 февраля, 2023, 02:56 — ИА Регнум. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина в России возбудят уголовное дело в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Василий Иванов ИА REGNUM Катя Агранович и Семен Пегов

Читайте также: Генпрокуратура Украины заочно предъявила обвинение военкору Пегову

Поводом для уголовного преследования стало незаконное заочное обвинение в создании «пропагандистских материалов на военную тематику» основателя Telegram-канала WarGonzo военкора Семёна Пегова.

Следствию предстоит установить конкретных должностных лиц прокуратуры Украины, которые такое решение принимали.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская Генпрокуратура обвиняет Пегов в создании «пропагандистских материалов на военную тематику», «глорификации» российских Вооружённых сил, а также «оправдании, признании правомерными, отрицании» действий России.