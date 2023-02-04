Страны G7 присоединились к планам ЕС утвердить потолок цен на нефть из России в $100 и $45

Вашингтон, , 02:37 — REGNUM Вслед за Евросоюзом намерение ввести потолок цен на российскую нефть на уровне $100 и $45 озвучили страны G7 и Австралия. В коалиции это решение назвали важным результатом, сообщило агентство AFP.

Джанет Йеллен U.S. Department of the Treasury

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Так, теперь входящие в G7 Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония не намерены покупать у России нефть дороже $100 на торгах с премией и по цене более $45, если речь идёт о сделках со скидкой.

«Сегодняшнее объявление — кульминация месяцев усилий нашей коалиции, и я приветствую напряженную работу наших партнеров в достижении этого результата», — прокомментировала намерение G7 министр финансов США Джэнет Йеллен.

Она высказал мнение, что последствием этого решения станет поступление российской нефти на мировые рынки с дисконтом и прекращение перебоев с поставками топлива. В американском минфине также заявили, что антироссийские санкции помогут странам с низким и средним уровнем дохода и станут причиной снижения расходов РФ на ведение боевых действий на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее так называемый потолок цен на российские нефтепродукты согласовали постпреды стран ЕС, соответствующее решение должно быть утверждено Советом ЕС. В Москве уже заявили, что не будут выполнять никаких антирыночных норм западных стран и не допустят прописывание «потолков цен» в контрактах.