Страны G7 присоединились к планам ЕС утвердить потолок цен на нефть из РФ
Вашингтон, 4 февраля 2023, 02:37 — REGNUM Вслед за Евросоюзом намерение ввести потолок цен на российскую нефть на уровне $100 и $45 озвучили страны G7 и Австралия. В коалиции это решение назвали важным результатом, сообщило агентство AFP.
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Так, теперь входящие в G7 Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония не намерены покупать у России нефть дороже $100 на торгах с премией и по цене более $45, если речь идёт о сделках со скидкой.
Она высказал мнение, что последствием этого решения станет поступление российской нефти на мировые рынки с дисконтом и прекращение перебоев с поставками топлива. В американском минфине также заявили, что антироссийские санкции помогут странам с низким и средним уровнем дохода и станут причиной снижения расходов РФ на ведение боевых действий на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее так называемый потолок цен на российские нефтепродукты согласовали постпреды стран ЕС, соответствующее решение должно быть утверждено Советом ЕС. В Москве уже заявили, что не будут выполнять никаких антирыночных норм западных стран и не допустят прописывание «потолков цен» в контрактах.