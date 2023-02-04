Гуанча: жители Китая пришли в восторг от слов президента России Путина о Западе

Пекин, , 02:22 — REGNUM Жители Китая с восторгом восприняли речь президента России Владимира Путина, которую он произнёс на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. В комментариях на портале «Гуанча» они высказали слова поддержки РФ и осудили политику Запада.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Жители Китая сошлись во мнении, что им необходимо поддержать Путина, так как «конечная цель НАТО — уничтожить Россию и Китай». Читатели уверены также в том, что действующий на Украине режим «не достоин уважения».

«Сначала они хотят задавить Россию, а затем сконцентрируют огневую мощь на уничтожении нашей страны. Некоторые аплодируют вам, Путин, в Китае о вас тоже беспокоятся, потому что китайцы вас любят», — прокомментировал пользователь из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России выступая в Волгограде подчеркнул, что России есть чем ответить тем, кто ей угрожает, и применением бронетехники дело не закончится.

«Все должны это понимать», — сказал Путин.