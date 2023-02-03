Вашингтон, 4 февраля, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Генпрокурор США Меррик Гарланд дал разрешение на передачу Украине конфискованных российских активов. Об этом он заявил 3 февраля на мероприятии в министерстве юстиции США. Свидетелем его слов стал руководитель украинской генпрокуратуры Андрей Костин, сообщило CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

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Деньги принадлежали российскому предпринимателю, миллиардеру, владельцу акций «Ростелекома» и председателю совета директоров группы компаний «Царьград» Константину Малофееву.

«Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования на Украине», — сказал Гарленд.

В ответ Костин поблагодарил его «за решительные меры и поддержку».

«Украинский народ никогда этого не забудет», — заверил он.

Как сообщало ИА REGNUM, средства ликвидированного ранее инвестиционного фонда The U. S. Russia Investment Fund, TUSRIF собирались перенаправить Украине и Молдавии с целью восстановления экономик этих стран. Решение приняло Агентство США по международному развитию USAID (организация, признанная в России нежелательной).